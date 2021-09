“FIGLIO D’ARTE” FABIO D’ALFONSO CANDIDATO A BOLOGNA, “ABRUZZO NEL CUORE, MA GIOVANI VANNO VIA”

L’AQUILA – “La scelta di candidarmi è maturata dopo anni di attivismo politico e per me abruzzese ‘fuori sede’ che ha studiato qui a Bologna, un tema fondamentale è quello dell’accesso alla casa, visto che gli affitti stanno raggiungendo costi insostenibili. Questa città deve acquisire la consapevolezza che deve la sua ricchezza anche a chi decide di venirci a vivere, per studiare e lavorare, e dunque occorre un’accoglienza reale, concreta, che non ponga limiti di censo”.

Un “figlio d’arte”, abruzzese doc, che si candida alle elezioni amministrative di Bologna del 3 e 4 ottobre: è Fabio D’Alfonso operatore sociale, di soli 27 anni, laureato in Scienze politiche, in campo con la lista “Coalizione civica e coraggiosa”, in appoggio al candidato sindaco del centrosinistra Matteo Lepore .

Suo padre è Alfonso D’Alfonso, stimato imprenditore agrituristico di Capestrano, in provincia dell’Aquila, storico esponente centrista, candidato non eletto della lista “Solidali e popolari”, a sostegno del candidato presidente del centrosinistra Giovanni Legnini, alle elezioni regionali del febbraio 2019. Ex assessore provinciale dell’Aquila, giovanissimo, ex presidente Arpa e vicepresidente della Sangritana, società dei trasporti ora inglobate nella Tua. Solo per citare alcuni degli incarichi ricoperti.

“Con mio padre, ovviamente, in queste settimane mi sto confrontando costantemente – spiega Fabio D’Alfonso -. Abbiamo percorsi politici diversi, ma a lui devo riconoscenza per avermi trasmesso la passione per la politica, e senza mai impormi nulla, condizionare le mie scelte. Certo è che la realtà bolognese è molto diversa da quella in cui vive e che conosce bene, dunque gli schemi e i temi della politica sono differenti”.

Fabio D’Alfonso a Bologna vive e conta di restarci, l’Abruzzo gli manca, ma non lesina giudizi poco conciliante.

“Non è stato facile andarsene – ricorda il giovane candidato – ho vissuto a L’Aquila, a Pescara e anche a Capestrano. L’Abruzzo è una regione meravigliosa, ma è una regione del Sud, con tutte tutte le problematiche conseguenti, dal punto di vista culturale, economico e sociale. Soprattutto per i giovani è difficile trovare uno sbocco lavorativo che risponda alle competenze, alle aspettativa sulla base dei titoli di studio conseguiti. Tanti miei amici sono stati costretti ad andarsene, e li ho ritrovati qui a Bologna, dove ci sono tantissimi abruzzesi”

Ma tiene ad aggiungere: “Bologna una città viva dal punto di vista culturale, una realtà che oggettivamente offre molte più possibilità. Anche se non non va idealizzata, visto che molti problemi ci sono anche qui. E non è un caso pertanto che ho deciso di candidarmi e metterci la faccia, per dare il mio contributo a cambiare le cose”.