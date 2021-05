FIGLIUOLO E CURCIO IN ABRUZZO, LIRIS: “GRANDE ATTACCAMENTO A UN TERRITORIO CHE CONOSCONO BENE”

L’AQUILA- “La visita del generale Francesco Paolo Figliuolo e del capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, testimonia la grande vicinanza all’Abruzzo, alla provincia dell’Aquila in particolare, di persone che conoscono bene questo territorio e che hanno vissuto in prima linea le fasi delle emergenze più delicate”.

Lo dice l’assessore regionale alle Aree interne, Guido Liris.

“Oggi – aggiunge Liris – Figliuolo e Curcio hanno potuto toccare con mano l’imponente organizzazione che si sta mettendo in piedi per quanto riguarda l’ambito vaccinale, la sfida più importante per sconfiggere la pandemia. È su questo che ci stiamo misurando e su questo le istituzioni dovranno rendere conto alla popolazione, giorno dopo giorno. Al netto dei disagi che potrebbero comunque verificarsi, ciò che conta è la copertura vaccinale: stiamo facendo il massimo per raggiungere percentuali elevate nel più breve tempo possibile, in modo da ridare voce forza a un’economia che per troppo tempo stata messa in condizioni critiche”.