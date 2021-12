FILI INCROCIATI FUORI LE CASE DA SVALIGIARE, IL NUOVO STRATAGEMMA ADOTTATO DAI LADRI A SULMONA

SULMONA – Fili, incrociati e incollati sulle porte d’ingresso per indicare che le case possono essere svaligiate. E’ lo stratagemma recentemente usato nella zona di Sulmona e, in generale, nel comprensorio da alcuni malviventi che in questi giorni stanno mettendo a segno una serie di furti nella zona.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, il metodo è stato notato da una donna residente in via Pola, che ha subito telefonato al centralino del commissariato invitando la polizia a fare delle verifiche sul posto.

Diversi, nell’ultimo periodo, i furti messi a segno nella zona Solo qualche giorno fa, una donna che dopo aver udito rumori strani dalla porta d’ingresso si è messa ad urlare mettendo in fuga i ladri che stavano per infilarsi nell’appartamento. Un altro è avvenuto in un appartamento, dove un malviventesi è presentato come carabiniere ed è riuscito a farsi consegnare oro e gioielli per un valore di circa 5 mila euro.