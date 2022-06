FILIALE BCCR CAGNANO AMITERNO, CORAZZA: “CHIUSURE IN TUTTA ITALIA, COMUNE HA FATTO IL POSSIBILE”

CAGNANO AMITERNO – “Il Consigliere di minoranza e SOCIO della banca BCCR – Ag. n.2 di Cagnano Amiterno, ha dato la notizia della chiusura della stessa filiale, sita in San Giovanni di Cagnano Amiterno, la quale, ricordiamo, effettuerà un trasferimento verso un Comune più prossimo alla città dell’Aquila, quindi più abitato e per questo con possibilità di aumentare il numero dei correntisti e/o clienti!”.

Inizia così la nota firmata da Emanuele Corazza, consigliere di maggioranza nel Comune di Cagnano Amiterno (L’Aquila), capogruppo di “Noi per Cagnano” in risposta al comunicato di Graziano Santucci, capogruppo di minoranza, che ha manifestato “forte preoccupazione per la situazione che si verrà a creare con la chiusura della filiale della Banca di Credito Cooperativo di Roma”.

Di seguito la nota completa di Corazza.

“Ricordiamo alla minoranza tutta che si difendono SEMPRE i servizi ai cittadini, ma mai gli interessi delle banche e del mondo finanziario, che segue, oggi più che in passato, i numeri e i profitti e che quindi va ad attuare la volontà dei soci più facoltosi, spesso dotati di edifici e sedi più ampie della nostra ex scuola della Fraz. S. Giovanni di Cagnano Amiterno.

Si fa presente che, in tutto il Centro Italia, molte sono le filiali chiuse o in fase di trasferimento; si ricorda infatti, che la chiusura delle Filiali più piccole delle aree interne, è un fenomeno che riguarda MOLTI Comuni, quindi non solo il nostro e che mesi fa, tra BCC e l’Amministrazione Comunale è intercorsa una corrispondenza per garantire i servizi ai nostri concittadini. PURTROPPO nulla ha fatto rivedere il loro programma di trasferimento e le loro valutazioni non hanno coinciso con le nostre richieste!

Si ringrazia tutta la direzione della banca e il personale per il servizio reso a tutti noi e al nostro territorio Comunale. Si conferma la collaborazione per ogni attività e i servizi che recentemente gli sono stati affidati come quello del servizio di tesoreria. Continuano le attività per tutti in un territorio di area più vasta del singolo Comune e al consigliere di minoranza diciamo di rigettare il suo giudizio verso questa Amministrazione, che riflette il suo comportamento e non certo il nostro!

Durante un Consiglio Comunale, infatti, il Sindaco aveva informato tutti delle richieste alla direzione a Roma della BCC, di ripristinare tutti i servizi bancari nelle forme e modi vigenti prima della pandemia da Covid-19, ma il Consigliere di minoranza ha poca memoria o forse era assente e non sa il lavoro fatto? Troppo impegnato in esposti e articoli che rallentano solo il lavoro degli Uffici e dell’Amministrazione che ogni giorno è a lavoro per garantire il bene delle cittadine e dei cittadini di Cagnano Amiterno!

Sempre nello stesso articolo il Consigliere di minoranza cita la mancanza di una copertura internet veloce nel nostro Comune, ricordiamo al Consigliere, che forse con il caldo di questi giorni è un po’ in affaticamento, che in data 1 marzo 2022, lui stesso presentò una interrogazione alla quale il Sindaco ha dato un’ampia risposta nel Consiglio Comunale del 25 Marzo (quindi SOLO 3 mesi fa) che lui stesso ritenne soddisfacente!

Siamo sicuri che, anche questa volta, la sua dimenticanza sia frutto di un mero momento e per questo gli chiediamo di prendere nuovamente atto della Delibera di Consiglio Comunale del 25 Marzo 2022, in Albo Pretorio online, n. 221, dal 28 Marzo 2022, nella quale si è fatta una attenta ricostruzione di tutto l’iter della fibra per il nostro territorio.

Tutti Noi auspichiamo che gli Enti di competenza (Regione Abruzzo e Ministero) rispettino quanto promesso e continuiamo a sollecitare ogni intervento che possa migliorare la vita dei nostri bei Paesi e consentire l’arrivo della banda larga anche nei centri interni e di montagna”.