FILLEA CGIL ABRUZZO MOLISE: RICCARDO ZELINOTTI ELETTO NUOVO SEGRETARIO REGIONALE

PESCARA- E’ Riccardo Zelinotti il nuovo segretario generale della Fillea regionale ovvero la categoria della Cgil che organizza e tutela le lavoratrici ed i lavoratori dei vari comparti che compongono il vasto settore delle “costruzioni” (edilizia, cemento, laterizi, lapidei, legno-arredo).

Subentra a Silvio Amicucci che ha guidato il sindacato regionale degli edili per oltre 10 anni.

L’elezione del nuovo segretario si è tenuta il 14 aprile presso la Sede regionale della Cgil Abruzzo Molise alla presenza dei segretari nazionali della Fillea Antonio Di Franco e Maurizio Maurizzi, del segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, Carmine Ranieri e di un nutrito gruppo di delegate e di delegati del comparto.

Zelinotti, nato nel 1975, proviene da una lunga esperienza nel sindacato, avendo ricoperto incarichi di rilievo prima nella CGIL Nazionale, poi nella Fillea Nazionale e, negli ultimi cinque anni, come segretario generale della Fillea della provincia di L’Aquila

Nella propria relazione programmatica, Zelinotti ha messo in evidenza “l’ottimo lavoro svolto dalla categoria negli ultimi anni, sottolineando i risultati raggiunti in tutti i territori, sia in termini di contrattazione che di presidio del territorio, concludendo che le sfide che attendono la categoria sono molte e che per affrontarle al meglio servirà una categoria unità in cui ognuno dovrà sentirsi centrale e protagonista, a partire dall’impegno per la campagna referendaria che si concluderà con il voto dell’8 e 9 giugno”.