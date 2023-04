FILM COMMISSION ABRUZZO: DOMANI FOCUS ALL’AQUILA TRA OPERATORI PROFESSIONALI E ISTITUZIONI

L’AQUILA – Un focus tra gli operatori professionali del cinema abruzzese e i rappresentanti della Regione Abruzzo, a trenta giorni dall’approvazione della legge regionale sulla Film Commission, per cercare di tracciare la road map che porti alla sua effettiva operatività, cercando di chiarirne tempistiche e modo di operandi. Sono i temi dell’appuntamento in programma domani, martedì 18 aprile, alle ore 17,30 al Palazzetto dei Nobili all’Aquila: incontro che si inserisce nel programma della settima edizione di “Doq”, la rassegna dedicata al cinema documentario e al giornalismo che si tiene nel Capoluogo dal 17 al 19 aprile.

La rassegna, organizzata in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila e Cna Cinema e Audiovisivo Abruzzo, può contare sul sostegno di Ministero della Cultura e Comune dell’Aquila: diversi gli incontri e le proiezioni in programma, numerosi gli ospiti che prenderanno parte a un’edizione che si caratterizza per l’attenzione riservata ai documentari biografici, vista la presenza di opere che raccontano le vite e le carriere di nomi come Sergio Leone, Francisco Goya, Massimo Troisi e Cecilia Mangini.

L’incontro di domani pomeriggio, dedicato alla Film Commission, testimonia l’attenzione posta alla neo-costituita (e tanto attesa) struttura da parte degli operatori: saranno presenti il Presidente del Consiglio comunale dell’Aquila, Roberto Santangelo; l’Assessore regionale alle Attività produttive, Turismo e Cultura Daniele D’Amario; il Presidente di Cna Cinema e Audiovisivo Abruzzo, Stefano Chiavarini; rappresentanti dell’Osservatorio Interuniversitario sul Cinema per l’Abruzzo.

Nelle scorse settimane Cna Cinema e Audiovisivo Abruzzo aveva promosso un appello, presentato ad Avezzano nel corso di un’affollata manifestazione – e sottoscritto da centinaia di personalità della cultura, dello spettacolo, del mondo accademico e dell’imprenditoria abruzzese – chiedendo una rapida approvazione da parte del Consiglio regionale della Film Commission.