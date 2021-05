Film commission Abruzzo: spettacoli e laboratori nelle scuole con Leonardo Film Festival

L’AQUILA – Un programma ricco di interventi, spettacoli, proiezioni e laboratori a tema scientifico e artistico. Si tratta di ‘Leonardo Film Festival’, una manifestazione finanziata dal Miur e dal Mic rivolto ai ragazzi delle scuole e agli studenti universitari delle città di L’Aquila, Avezzano, Sulmona, Pescara e Terni.

Il progetto è ideato da ‘L’Aquila Film Festival’ in collaborazione con l’Associazione Blumagma di Pescara e il Terni Film Festival Popoli e Religioni con la partecipazione della Film Commission d’Abruzzo. Aderiscono, il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila, il Gran Sasso Science Institute, i Laboratori Nazionali di Fisica Nucleare, il Teatro Stabile d’Abruzzo e l’Istituto Di Studi Teologici E Storico Sociali di Terni. Il Festival chiuderà i battenti venerdì 28 maggio con la premiazione del concorso cortometraggi scientifici.

Numerosi laboratori scolastici e proiezioni pubbliche su scienza, arte, intelligenza artificiale, robotica e uno speciale omaggio riservato ad Isaac Asimov, grande scienziato, divulgatore e scrittore.

Un programma tanto ricco e vario è reso possibile dagli interventi di numerose personalità accademiche e artistiche quali, tra gli altri, Nicola Rossi e Alessia Giampaoli, ricercatori INFN, Andrea Fugaro , Harula Economopoulos docente dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, Pierangelo Marcati, docente presso il GSSI, Mirko Lino docente presso il DSU dell’Aquila, Francesco Vissani, Presidente del Premio Asimov, ricercatore INFN e docente GSSI, Pierluigi Crescenzi, docente GSSI, e, per il gran finale del 28 a Terni, Gianluca Cerasola e Felice Farina, registi, Maria Grazia Cucinotta e Giorgia Surina, attrici, e, in collegamento, l’astronauta Luca Parmitano. Una prima edizione, insomma, ricca di spunti, personaggi e approfondimenti che sicuramente saprà rafforzare negli studenti e nel pubblico l’amore per la Scienze e per le Arti.