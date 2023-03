FILM COMMISSION, FEBBO:” PER L’ABRUZZO UNA GRANDE OPPORTUNITA'”

L’AQUILA – “Quello che raggiunto oggi è un risultato importante che prevede il riordino del sistema culturale della Regione Abruzzo all’interno del quale è stata portata a compimento la realizzazione della Film Commission. Si tratta di una importante opportunità che per troppi anni in Abruzzo non abbiamo saputo cogliere”.

È quanto dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Mauro Febbo: “Con grande lungimiranza, ci abbiamo lavorato sin dall’inizio del mandato andando a presentare, prima a Londra poi a Los Angeles, quella che doveva essere la nostra idea di regione aperta ad accogliere gli eventi cinematografici che permettessero di far conoscere nel dettaglio il nostro territorio, la nostra arte e la nostra cultura”.

“Grazie alle opportunità create dalla nuova programmazione dei fondi strutturali 2023-2027 (ex 2021-2027) oggi abbiamo finalmente l’occasione di stanziare ingenti risorse per lo sviluppo turistico-culturale del nostro Abruzzo”, conclude Febbo.