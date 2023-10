L’AQUILA – “Una parte della struttura potrà essere riconsegnata già a breve termine per consentire un utilizzo parziale, in attesa di terminare l’ultima fase dei lavori”.

Così il presidente della giunta regionale Marco Marsilio, oggi pomeriggio, a L’Aquila, ha effettuato un sopralluogo a Palazzo Dragonetti-De Torres, per verificare personalmente lo stato di avanzamento dei lavori: il Palazzo storico di fine Quattrocento, danneggiato a seguito del terremoto, a conclusione degli interventi previsti, ospiterà la sede della Film Commission Abruzzo.

Al sopralluogo hanno partecipato anche l’assessore comunale Ersilia Lancia, i tecnici regionali, il direttore dei lavori e la ditta incaricata.

“La Film Commission d’Abruzzo nata affinché le produzioni del mondo del cinema e dell’audiovisivo possano trovare sostegno in Abruzzo ha come obiettivo quello di sviluppare l’industria cinematografica, televisiva e audiovisiva e contribuire alla valorizzazione del territorio nel panorama nazionale e internazionale”, viene ricordato in una nota.