FILMAVA SOTTO LE GONNE DELLE DONNE MENTRE FACEVANO LA SPESA, 59ENNE DENUNCIATO A LANCIANO

LANCIANO – Avvicinava le donne che indossavano la gonna mentre facevano compere e, attraverso un sistema di specchi installato sulle buste della spesa, spiava e filmava la biancheria intima indossata dalle malcapitate. Un 59enne di Lanciano, D.V.B., è stato scoperto e denunciato dalla polizia, che nei giorni scorsi ha anche perquisito la sua abitazione.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, il reato contestato all’uomo, incensurato, rientra nel fenomeno dell’upskirt, ovvero l’atto di effettuare videoriprese e fotografie, dal basso verso l’alto, sotto le gonne di ignare vittime.

In particolare, il 59enne le puntava, mentre sostavano vicino a qualche scaffale o al banco per scegliere i prodotti da acquistare, e si avvicinava da dietro tenendo in mano una busta da spesa che aveva opportunamente attrezzato con gli specchi. Posizionava prima la busta con gli specchi e, approfittando della distrazione delle vittime, intente a fare la spesa, e passava alle videoriprese.

Ad incastrarlo la squadra investigativa del commissariato, diretta dall’ispettore Amerino Verì, attraverso le riprese, quelle della videosorveglianza di un supermercato.

Il 59enne è ora sospettato di diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti e trattamento illecito di dati.

La polizia sta procedendo ad individuare ed informare anche le ignare vittime, in modo che possano sporgere querela.