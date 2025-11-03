FILOVIA PESCARA: “ANOMALIA TECNICA LINEA DI TRAZIONE”, SOSPESO SERVIZIO

PESCARA – Questa mattina il servizio della linea filoviaria Pescara–Montesilvano è stato temporaneamente sospeso a causa di un’anomalia tecnica riscontrata alla linea di trazione elettrica in prossimità della fermata “Muzii”. Non si sono registrati danni a persone e la sicurezza dell’utenza non è mai stata compromessa.

Lo fa sapere, in una nota, la società del trasporto unico abruzzese Tua.

Le squadre tecniche di Tua sono immediatamente intervenute e stanno tuttora operando per completare l’intervento di ripristino, previsto nel corso del pomeriggio.

È già stata avviata l’analisi delle cause del guasto, al fine di individuare le origini dell’anomalia e adottare le misure preventive più opportune.

Tua conferma il proprio costante impegno “per la sicurezza e l’affidabilità del sistema filoviario e ringrazia l’utenza per la collaborazione”.