FILOVIA PESCARA, SOSPIRI: “SENTENZA TAR E’ VITTORIA DI PIRRO”

PESCARA – “Il pronunciamento del Tar sulla filovia rappresenta un po’ la ‘vittoria di Pirro’ per le forze politiche di opposizione e per un Comitato di cittadini ormai risicato a poche famiglie residenti”.

Così, in una nota, il presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri commentando la sentenza del Tar sul ‘caso’ filovia.

“È una vittoria di Pirro – spiega – perché ovviamente presenteremo ricorso al Consiglio di Stato che, puntualmente, sino a oggi, ha sempre ribaltato le sentenze del Tribunale amministrativo grazie a un approfondimento ulteriore delle carte. È una vittoria di Pirro perché i ‘vincitori’ si stanno assumendo la responsabilità di lasciare nello smog delle auto private i residenti di tutte le strade circostanti la strada parco, dunque il danno di molti a esclusivo vantaggio di pochi, come nelle migliori democrazie di sinistra. Ed è infine una vittoria di Pirro perché quel progetto non è frutto di un’iniziativa estemporanea, ma di un lavoro che va avanti da trent’anni per dotare Pescara di un mezzo di trasporto pubblico di massa a impatto zero”.

“La filovia si farà, e sono anche convinto che riusciremo a portare a termine l’iniziativa prima della scadenza del mandato del centrodestra, passando ora il faldone ai legali che sicuramente sapranno come difendere un progetto dettato non da interessi di parte, ma dal semplice buonsenso di chi della parola ‘sostenibilità ambientale’ sta facendo una regola di vita, e non un semplice riempitivo privo di sostanza. La Regione, dal canto suo, doveva difendere le giuste ragioni della salute pubblica e lo ha fatto”, conclude Sospiri.