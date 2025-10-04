FILOVIA PESCARA: UNA DELLE QUATTRO BEST PRATICES ALLA UITP MEETING DI VARSAVIA

PESCARA – Il progetto della filovia elettrica “La Verde” Pescara– Montesilvano, gestita da Tua – Trasporto Unico Abruzzese, è stato inserito tra le quattro best practices europee ed è stato presentato alla 43ª edizione dell’Uitp Trolleybus Committee Meeting, che si è appena conclusa a Varsavia.

L’esperienza abruzzese è stata considerata una delle esperienze che meglio hanno centrato le strategie finalizzate a favorire lo shift modale, in un contesto che ha visto la partecipazione dei principali operatori europei esercenti impianti filoviari.

Pur non essendo né il progetto più costoso né il più esteso in Europa, la filovia di Pescara è stata considerata una delle esperienze più rilevanti in termini di ripensamento della mobilità urbana in una città europea di medie dimensioni.

Il sistema filoviario, lungo oltre otto chilometri, integra la tecnologia In Motion Charging, che permette ai veicoli di viaggiare anche in assenza di linea aerea continua. A rendere il progetto particolarmente significativo è soprattutto la corsia dedicata, elemento chiave per garantire regolarità del servizio, tempi di percorrenza certi e riduzione dell’impatto del traffico privato.

“Essere stati selezionati tra le quattro best practice europee presentate per questa edizione del Trolleybus Committee Meeting è un riconoscimento importante per la città di Pescara, per Tua e per l’intero Abruzzo”, ha dichiarato Maximilian Di Pasquale, direttore generale Tua Spa.

“Il progetto della filovia rappresenta un modello replicabile, capace di coniugare sostenibilità ambientale, efficienza del servizio e miglioramento della qualità della vita nelle aree urbane”.

La Union Internationale des Transports Publics, con sede a Bruxelles, è l’associazione mondiale di riferimento per il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile. Con oltre 1.900 membri in 100 Paesi, Uitp costituisce la piattaforma internazionale per il confronto sulle sfide della mobilità urbana, le nuove tecnologie e le strategie di decarbonizzazione. Ufficio stampa e comunicazione Tua Spa