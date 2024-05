FIMMG TERAMO: ELETTO NUOVO DIRETTIVO PROVINCIALE, SEGRETARIO MARCO RASCENTE

TERAMO – Il sindacato dei medici di medicina generale Fimmg Teramo si è riunito in assemblea e ha rinnovato gli organi del direttivo provinciale che, ora, risulta composto dai medici Marco Rascente (segretario), Davide Caschera (vice segretario vicario), Alessandra Pilotti (vice segretario aggiunto), Stefano Tancredi (tesoriere), dai probiviri Alessandra Di Sante, Sabatino Di Giacomo e Giuseppe Cerino (presidente), dai revisori Roberta Maraessa, Vincenzo Bucci e Graziano Appicciutoli (presidente).

Presidente provinciale è stato eletto il medico Ercole Core, già segretario provinciale e vicesegretario regionale della Fimmg negli anni scorsi.

“Sono onorato – dichiara in una nota Marco Rascente – di poter guidare il rinnovamento di un sindacato che rappresenta da anni, sul territorio, un punto di riferimento per tutti i medici che operano quotidianamente al servizio della nostra comunità. Dopo gli anni bui del Covid e dei sacrifici chiesti in particolare alla nostra categoria, è arrivato il momento di riflettere profondamente sull’importanza di un lavoro che è da considerarsi a tutti gli effetti una missione svolta per gli altri. Un’attività senza la quale famiglie e cittadini sarebbero privi di assistenza sanitaria e morale. Ciò che faremo e che stiamo facendo è, innanzitutto, ascoltare i nostri colleghi e creare un raccordo efficace tra i loro bisogni e gli interlocutori istituzionali”.

Tra le novità, l’apertura della nuova sede all’interno del Blu Palace, in viale Europa, a Mosciano Sant′Angelo.