FINALE COPPA ITALIA DI ECCELLENZA: AL “PALLOZZI” DI SULMONA SFIDA TRA L’AQUILA E SAMBUCETO

SULMONA – Scelto il campo dove si giocherà la prestigiosa Finale di Coppa Italia di Eccellenza. Sarà lo stadio “Francesco Pallozzi” di Sulmona il teatro che ospiterà il prossimo mercoledì 1° febbraio, alle 14.30, la sfida tra L’Aquila 1927 e il Sambuceto, le due squadre che nei mesi scorsi hanno ottenuto il pass per l’atto finale della manifestazione.

La finale di Coppa Italia è uno dei momenti più attesi della stagione, non solo perché assegna il primo trofeo del 2022/2023, ma anche perché assicura alla squadra vincitrice un posto nella fase nazionale che mette in palio la promozione in serie D.

La patita del 1 febbraio prossimo sarà, tra l’altro, un remake della sfida della passata stagione. La squadra vincitrice sfiderà poi nel primo turno nazionale la vincente della Coppa Italia di Eccellenza del Molise: in palio l’accesso ai quarti di finale nazionali.

Il trofeo si assegna dalla stagione 1991/1992 e nelle ultime due edizioni è stato vinto dall’Aquila, dopo l’anno di stop causato dalla pandemia nel 2020: i rossoblu hanno ben 4 Coppe Italia in bacheca e sono ad oggi la squadra più titolata, davanti al Celano, che ne ha conquistate 3, Rosetana, Pianella, Notaresco e Casalincontrada che ne hanno vinte 2.

Il presidente del Comitato regionale Lnd Abruzzo, Ezio Memmo, invita tutti a vivere una grande giornata di sport al “Pallozzi” e a riempire gli spalti dello stadio di Sulmona per godersi lo spettacolo: “La Finale di Coppa Italia è uno dei momenti più appassionanti di un’intera stagione, l’inedito di vedere per il secondo anno consecutivo le stesse squadre affrontarsi renderà la sfida ancora più interessante”. “Anche quest’anno non mancheranno il bel gioco e il divertimento, in campo e fuori dal campo, e sicuramente il fair play che contraddistingue le due squadre. All’evento agonistico si unirà anche un momento istituzionale, ho infatti convocato nella mattinata del 1 febbraio proprio a Sulmona un incontro del Consiglio Direttivo del Comitato Abruzzo, a testimonianza della vicinanza della Lnd Abruzzo al territorio”.