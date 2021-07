FINALE EUROPEI: A GIULIANOVA SALTA PROIEZIONE SU MAXISCHERMO

GIULIANOVA – Salta un’altra proiezione su un maxi schermo della finale degli Europei Italia-Inghilterra di domani sera. Annullata a Giulianova infatti la proiezione pubblica della gara Inghilterra-Italia.

Ad annunciarlo è l’Amministrazione Comunale con una nota, spiegando che “sentiti i vertici della Asl e della Prefettura di Teramo, la proiezione pubblica della finale degli Europei di calcio Inghilterra-Italia, attraverso l’allestimento di un maxi schermo in piazza Del Mare, è stata annullata.

Il sindaco Jwan Costantini si scusa con la cittadinanza spiegando che “l’impossibilità di poter contenere un troppo numeroso afflusso di gente ai bordi della piazza, nonostante il coinvolgimento di volontari per contingentare gli accessi e la proposta di far accedere un numero limitato di persone tramite prenotazione con QR Code, rende difficile garantire il giusto distanziamento. Una decisione ben meditata per evitare sconvenienti assembramenti, considerata – conclude la nota del Comune di Giulianova – la leggera risalita dei contagi da Covid-19”.