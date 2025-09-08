FINALI ITALIANE TIRO A LUNGA DISTANZA: PODIO E GRANDE PROVA DEL TEAM AQUILANO PREDATORS

L’AQUILA – Grande giornata di sport al campo Check Point di Cividale del Friuli, dove si sono disputate le finali italiane del circuito “Armi e Tiro” di tiro a lunga distanza con carabina.
Il team aquilano Predators ha ottenuto risultati straordinari, conquistando il podio nelle principali categorie.
Nella Categoria 500 yard, primo posto per Mario Caloisi, che centra il titolo tricolore e aggiunge al bottino anche un prestigioso secondo posto nella specialità “Varmint 200 MT”.
Nella Categoria Libera 200 MT (la regina delle discipline): conferma del talento dell’aquilano Luca Caloisi, che conquista per il secondo anno consecutivo il titolo di Campione d’Italia.
Sul secondo gradino del podio si piazza Tony Piscitelli, a conferma dell’alto livello tecnico della squadra.
Ottima anche la prova di Massimo Bafile, che contribuisce al successo complessivo del team.
