FINANZIAMENTI REGIONALI, L’AMMINISTRAZIONE DI CAPPADOCIA RINGRAZIA IL CONSIGLIERE ANGELOSANTE

CAPPADOCIA – Il sindaco del Comune di Cappadocia Lorenzo Lorenzin con la presente nota vuole ringraziare a nome suo e dell’intera amministrazione comunale di Cappadocia, il Consigliere Regionale Simone Angelosante per i finanziamenti che arriveranno nelle casse del Comune, dall’approvazione del bilancio regionale avvenuta in Consiglio Regionale lo scorso 30 dicembre.

“Siamo grati al consigliere regionale Simone Angelosante che ha previsto un bell’aiuto per Cappadocia. Ancora una volta si è dimostrato attento e disponibile nei confronti del nostro Comune. I Fondi che arriveranno dalla Regione saranno impiegati subito per operare delle sostanziali migliorie relative al sistema di viabilità e di decoro urbano che si rendono necessarie ormai da un po’ di tempo”.

“Ad impegnarsi in maniera fattiva per conto dell’Amministrazione comunale di Cappadocia come interlocutori con il Consigliere Regionale sono stati anche il vicesindaco Giuseppe di Giacomo e il Consigliere Comunale Silvia Federici, grazie ai quali si è riusciti ad avere un rapporto diretto con la Regione Abruzzo”, ha detto Lorenzin.