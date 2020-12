FINANZIAMENTO SCUOLA NIKO ROMITO, SINISTRA ITALIANA L’AQUILA: “INDIGNAZIONE E STUPORE”

L’AQUILA – “La proposta partita dai banchi del centro destra regionale di votare un emendamento per il riconoscimento di un debito fuori bilancio e finanziare, con un milione di euro, la scuola di formazione di Niko Romito ci lascia trasecolare in un mix di indignazione e stupore”.

Lo dichiarano Fabrizio Giustizieri e Pierluigi Iannarelli del Circolo Sinistra Italiana L’Aquila e Daniele Licheri Segretario SI Abruzzo, che aggiungono: “Già la Regione Abruzzo si appresta ad un taglio lineare in tutti i settori, essendo ben accorta però a non tagliare il finanziamento per il ritiro del Napoli calcio, e vedere questo accordo tra Fratelli d’Italia, Forza Italia e consiglieri vari tipo Roberto Santangelo non può non far gridare allo scandalo. Nulla contro lo chef Romito e le eccellenze del territorio ma non è evidentemente il caso, data la situazione di difficolta in cui vive la ristorazione tutta, di andare avanti con questa proposta: sarebbe come comprare un vestito costosissimo al figlio più bravo a scuola e lasciare gli altri senza scarpe, inaccettabile in qualsiasi famiglia, inaccettabile in un’amministrazione regionale”.

“Purtroppo – concludono – la destra è questo: nella giungla e nelle difficoltà vincono i più forti e chi resta indietro viene abbandonato e dimenticato dopo essere stato illuso e ingannato”.

[mqf-dynamic-pdf]