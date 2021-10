FINANZIARIA: GRIPPA, “IN ARRIVO UN MILIARDO PER MESSA IN SICUREZZA A24 E A25”

VASTO – “Sono investimenti molto consistenti quelli previsti dalla manovra di bilancio varata dal Governo che consentiranno di dare continuità alla strategia del Pnrr anche dopo il 2026. Accanto ad interventi attesi da tempo per mettere in sicurezza e completare opere stradali e ferroviarie, con il potenziamento dei corridoi tirrenico e adriatico, nasce un fondo di 2 miliardi per ridurre le emissioni di CO2 investendo in sistemi di mobilità sostenibile, cui si aggiungono 4,7 miliardi per metropolitane e trasporto rapido di massa”.

Lo sostiene in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle Carmela Grippa

LA NOTA COMPLETA

Ci sono delle importanti novità per le infrastrutture della nostra Regione, a partire dall’assegnazione di un importante intervento, del valore di un miliardo, previsto per i programmi di messa in sicurezza e riqualificazione dell’autostrada A24-A25 (Roma-Pescara e Roma-Teramo), già destinataria di ingenti risorse nell’ambito del Pnrr passando all’assegnazione di 5 miliardi di euro destinati ad interventi di velocizzazione sulla linea ferroviaria ‘Adriatica’, così da ridurre i tempi di percorrenza per i cittadini e aumentare la capacità di trasporto delle merci, nella logica della creazione di un secondo corridoio strategico, accanto a quello Tirrenico, della rete core europea Ten-T.

Si tratta di un intervento che riguarderà l’intera linea Bologna-Lecce e consentirà di migliorare i collegamenti tra il Nord e il Sud del Paese. A questi si aggiunge un incremento strutturale per il Fondo trasporto pubblico locale (1,3 miliardi nei prossimi 5 anni), fermo da molti anni, che consentirà un aumento e un miglioramento dei servizi per i pendolari e di cui potrà beneficiare anche la nostra Regione.

Infine, per potenziare il Piano invasi per l’approvvigionamento idrico, integrando quanto già previsto nel Pnrr, sono stati stanziati 440 milioni di euro che interesseranno anche l’Abruzzo. Tutte risorse che sono il punto di partenza perché ci siano i buoni presupposti per ulteriori miglioramenti in fase emendativa, per la quale siamo già a lavoro”