“FINANZIARIA INGIUSTA, FAVORISCE EVASIONE FISCALE”, OGGI SCIOPERO GENERALE CGIL, CORTEO A L’AQUILA

No ad una legge di bilancio che trascura la sanità, l’istruzione, la scuola, le pensioni e le politiche abitative, a vantaggio delle spese militari e delle fasce della popolazione più ricche, che a suo dire andrebbero maggiormente tassate, e senza contrastare in maniera sufficientemente efficace l’evasione fiscale.

Queste le ragioni alla base dello sciopero generale di oggi indetto dalla Cgil in tutti i settori pubblici e privati: quindi trasporti, sanità e scuola, tra gli altri.

In Abruzzo la manifestazione regionale si terrà all’Aquila, con raduno previsto alle ore 10 alla Villa Comunale, con gli interventi delle delegate e dei delegati delle diverse categorie. Il corteo partirà intorno alle 10.30, per raggiungere la Prefettura, dove si terrà il comizio conclusivo affidato a Fabrizio Russo, segretario generale della Filcams Cgil, che chiuderà la mattinata di mobilitazione.

Per il trasporto ferroviario il sindacato ha indetto lo sciopero per tutta la giornata di venerdì fino alle 21.

Per quanto riguarda il trasporto locale le singole aziende hanno regole diverse: per esempio ATM, che si occupa del trasporto pubblico a Milano, dice che i trasporti non saranno garantiti dalle 8:45 alle 15; l’azienda torinese GTT garantirà il trasporto urbano dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15, e quello extraurbano da inizio servizio alle 8 e poi di nuovo dalle 14:30 alle 17:30 (qui ci sono le informazioni su Napoli, qui su Bologna).

A Roma ATAC invece non sciopererà. Per i vigili del fuoco lo sciopero è stato indetto dalle 9 alle 13 per il personale di turno, e per tutto il giorno per il personale tecnico e amministrativo.

Sono esclusi dallo sciopero il personale del ministero della Giustizia, quello del trasporto aereo e il personale dei servizi di igiene ambientale (quello che si occupa per esempio di raccolta di rifiuti o della pulizia delle strade).