FINANZIARIA: LIRIS, “IMPEGNO PER SCONGIURARE TAGLIO PENSIONI MEDICI E PERSONALE SANITARIO”

L’AQUILA – “Dopo una serie di audizioni nei giorni scorsi in Senato, insieme ai presidenti delle commissioni Bilancio e Sanità, in cui abbiamo incontrato i sindacati e le associazioni di categoria di medici, professioni infermieristiche e cure primarie, stiamo proseguendo in sede di commissione un lavoro di perfezionamento alla norma, interna alla finanziaria di cui sono relatore, che taglierebbe le pensioni di medici e personale sanitario, ma anche altri dipendenti statali. Si tratta evidentemente di un errore tecnico alla cui correzione stiamo lavorando senza sosta in stretto contatto con il ministro Schillaci e il sottosegretario Gemmato”.

Lo afferma il senatore aquilano Guido Liris, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Bilancio.

“È evidente che il settore già soffra la concorrenza del privato e di altri paesi europei che offrono migliori trattamenti ai professionisti che, per questo, spesso preferiscono andare all’estero, per cui è assolutamente da scongiurare una ipotesi come quella prevista nella bozza della legge di bilancio”, aggiunge Liris.

“Sto interloquendo in modo diretto con il Ministero dell’Economia, in virtù del fatto che sono relatore del provvedimento, e questo mi fa essere fiducioso del fatto che si possa trovare una soluzione durante l’iter parlamentare”, conclude.