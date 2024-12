FINANZIARIA: PAGANO, “2,5 MILIONI A PESCARA PER PINETA DANNUNZIANA, EX FERROTEL E MUSEO COLONNA”

PESCARA – “La Legge di Bilancio, passata alla Camera dei deputati e da oggi all’esame del Senato, destina due milioni e mezzo di euro alla città di Pescara, per il 2025 e il 2026”.

L’annuncio ufficiale dell’onorevole Nazario Pagano (Forza Italia) è arrivato stamani alla presenza del sindaco Carlo Masci, del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e della presidente dell’Adsu di Chieti (Azienda per il diritto agli studi universitari) Isabella Gualtieri.

I fondi sono destinati ad affrontare questioni “che ci stanno particolarmente a cuore”, ha detto Pagano. “Un milione di euro è per il Museo Vittoria Colonna e per il risanamento dei giardini di piazza Primo Maggio, un altro milione è finalizzato a proseguire i lavori della residenza universitaria che si sta realizzando nell’ex Ferrhotel di corso Vittorio Emanuele, dando così una risposta alla vocazione universitaria della città, e 500mila euro contribuiranno al risanamento della Pineta dannunziana, con la ripiantumazione, dopo l’incendio del primo agosto 2021”, ha spiegato Pagano aggiungendo che “queste somme saranno distribuite con Dpcm successivo all’approvazione”.

Si tratta di “tre questioni importanti non solo per Pescara ma per tutto l’Abruzzo e che sono state sottoposte alla mia attenzione da Masci, Sospiri e Gualtieri. Io mi sono preoccupato di fare ciò che dovrebbe fare sempre un buon parlamentare per rappresentare il territorio e cioè ho ascoltato le istituzioni per poi tradurre in contributi concreti le istanze relative a questioni significative”.

Per Masci si tratta di “una bellissima notizia per Pescara, un fantastico regalo di Natale per la città. Ringrazio Pagano che si è speso moltissimo”, ha proseguito Masci aggiungendo con grande ottimismo che “ora attendiamo altre belle notizie dalla finanziaria della Regione”.

Non si è fatta attendere la risposta di Sospiri, oggi a L’Aquila, collegato da remoto, che si è limitato a una anticipazione di ciò che sarà. “Stiamo lavorando per risolvere tanti problemi della città”, ha detto. “Mi fa piacere che Pagano si sia unito in maniera determinante a questa filiera, cogliendo tre obiettivi strategici che sono la riqualificazione del museo in un’area centrale meritevole di essere sistemata, il completamento della casa dello studente al centro di Pescara e un importante contributo sulla Pineta dannunziana. Per l’altra parte, necessaria ad arrivare a 1,5 – 2 milioni di euro necessari per questo polmone verde, siamo quasi alla firma di una convenzione. La Regione Abruzzo sarà beneficiaria di un contributo importante che girerà al Comune per completare la riqualificazione della Pineta”, ha detto Sospiri senza entrare nei dettagli dell’operazione e ricordando che la Riserva è regionale. “Una filiera che funziona sempre”, gli ha fatto eco Masci, “e che ora andrà a beneficio dell’ambiente, dei giovani e della cultura”.

“I fondi per la casa dello studente serviranno a ‘coprire’ la spesa imprevista e imprevedibile della variante progettuale, emersa recentemente per circa 600mila euro, per ristrutturare l’ex Ferrhotel”, ha fatto notare Gualtieri. “Con questo finanziamento sarà possibile proseguire i lavori per realizzare questa residenza. Si tratta di una priorità assoluta per l’Adsu”, ha concluso.