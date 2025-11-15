FINANZIARIA: PENSIONATI SPI SI MOBILITANO, “AUMENTI IN LINEA CON INFLAZIONE, DIRITTO ALLA SALUTE”

SULMONA – Lo Spi, il sindacato dei pensionati della Cgil, ha promosso una settimana di mobilitazione diffusa a livello nazionale per “contrastare le scelte economiche del Governo” e per rivendicare “aumenti delle pensioni in linea con il costo reale della vita; ampliamento della quattordicesima mensilità; un sistema fiscale più giusto. I pensionati, infatti, pagano più tasse rispetto agli altri cittadini e alle rendite finanziarie”.

In provincia dell’Aquila sono previste assemblee territoriali e volantinaggi nei presidi ospedalieri, in particolare lunedì 17 ad Avezzano, alle ore 10, presso il Comune, giovedì 20, all’Aquila, ore 9,30, Auditorium della Cgil.

A Sulmona si terrà un’assemblea territoriale delle pensionate e dei pensionati mercoledì, alle 9,30 in Cgil, a seguire si allestirà un banchetto in piazza del Carmine, con volantinaggio nell’area mercato, corso Ovidio e davanti all’ospedale.

LA NOTA

Lo Spi- Cgil non condivide la Legge di Bilancio approvata dal Governo e in discussione al Parlamento poiché va nella direzione di un aumento della spesa militare a discapito di quelle per la Sanità, l’Istruzione, il Sociale e il Welfare.

Insufficienti, scarse o assenti, infatti, sono le risorse per la sanità pubblica, per le persone anziane e non autosufficienti e per sostenere una politica dell’assistenza e della cura che non ricada solo sulle spalle delle donne e degli assistenti familiari.

La mobilitazione si articolerà attraverso iniziative pubbliche in tutte le Città italiane mediante assemblee territoriali e volantinaggio nei luoghi pubblici e nei presidi ospedalieri.

Come Lega SPI-CGIL Area Peligna riteniamo che, unitamente alle problematiche nazionali, particolare attenzione va posta alle condizioni degli anziani nelle aree interne, interessate da un processo drammatico di spopolamento a causa della rarefazione e scomparsa dei servizi essenziali di prossimità, a partire da quelli sanitari.

Su questi aspetti, da tempo, abbiamo avviato una serie di iniziative, richieste e vertenzialità nei confronti delle Istituzioni e soggetti che hanno responsabilità sociali e sanitarie in materia.