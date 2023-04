FINE RAMADAN: MESSAGGIO VESCOVO DEI MARSI, “INSIEME CONTRO L’ODIO”

AVEZZANO – Un messaggio di auguri e un invito a superare la cultura dell’odio, è stato rivolto, in occasione della festa dell’Eid al-Fitr, giornata conclusiva del Ramadan, dal vescovo dei Marsi Giovanni Massaro alle comunità musulmane residenti nella provincia dell’Aquila.

“Anche quest’anno – ricorda monsignor Massaro – il tempo della Quaresima e del Ramadan si sono in parte sovrapposti. Le nostre comunità, nei giorni di digiuno, preghiera e carità, si sono rafforzate nella dedizione al Signore Dio. E nella dedizione al Signore, diventiamo uomini e donne nuovi, rinnovati nella fede e nella fraternità”.

“I vari popoli – sottolinea – costituiscono una sola comunità. Essi hanno una sola origine, poiché Dio ha fatto abitare l’intero genere umano su tutta la faccia della terra”. Per il presule è importante essere testimoni di pace e tolleranza “in particolare per le giovani generazioni – spiega – per le quali e con le quali siamo chiamati a costruire una comunità cooperante, resistendo alla imperante cultura dell’odio, della discriminazione, dell’esclusione. Non possiamo promuovere una cultura dell’amore e dell’amicizia senza una sana educazione delle future generazioni in tutti gli spazi in cui esse vengono formate: in famiglia, nella scuola, nei luoghi di culto”.

“La strada che abbiamo davanti è lunga – conclude – affinché nessuno resti indietro, ma il Signore Dio vigilerà sui nostri passi”. Di qui, l’invito a pregare reciprocamente per sostenersi nel rispettivo religioso e l’augurio finale: “Eid Mubarak! Festa benedetta”.