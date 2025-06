VASTO – Un uomo di 41 anni è morto oggi in un incidente stradale verificatosi intorno alle 15.30 a Vasto, in provincia di Chieti.

Era alla guida di una moto Yamaha, sul viadotto Histonium, quando per cause in corso di accertamento è finito contro un muro ai margini della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118 e la Polizia locale ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare.