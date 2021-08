FINTO PREMIO DECATHLON, EMAIL-TRUFFA ANCHE IN ABRUZZO. “MESSAGGI VANNO CONTRASSEGNATI COME SPAM”

L’AQUILA – Anche in Abruzzo molte persone hanno ricevuto e continuano a ricevere email su un presunto premio targato Decatlhon, la catena di negozi di articoli sportivi. Si tratta di una truffa informatica, il cosiddetto “phishing”, che, nonostante sia abbastanza “chiaro” – considerata la “stranezza” dell’indirizzo email del mittente – ha evidentemente tratto in inganno diversi utenti che hanno cliccato il contenuto della email pensando di trovarsi di fronte a un premio vero, in questo caso una bicicletta elettrica.

Per ricevere l’inesistente premio, viene chiesto all’utente che ha ricevuto l’email di partecipare ad un sondaggio, nell’ambito di un “programma fedeltà”, che in effetti sembra portare alla vincita, ma, ovviamente, alla fine non c’è nessuna bicicletta elettrica VanMoof S3 da portarsi a casa.

“La nostra azienda è totalmente estranea a questa vicenda – viene spiegato ad AbruzzoWeb – motivo per cui invitiamo a contrassegnare queste email come spam”. (r.s.)