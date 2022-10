FIORI D’ARANCIO PER EX ASSESSORE STATI, DOMANI SI SPOSA CON DIRETTORE D’ORCHESTRA CIVITAREALE

AVEZZANO – Fiori d’arancio per Daniela Stati, ex assessore e consigliere regionale, che sabato 29 ottobre, si sposerà con Francesco Civitareale, direttore d’orchestra e contrabbassista di fama internazionale.

Il matrimonio, con rito civile, sarà celebrato alle ore 18.30 presso la sala consiliare del Comune di Avezzano, per poi proseguire al ristorante Le Gole di Celano. Ad officiare il presidente del Consiglio comunale di Avezzano, Iride Cosimati. Per Daniela Stati sono le sue seconde nozze.

“Non sono felice, la felicità è un attimo, sono tranquilla ed apprezzo una quotidiana serenità”, rivela a questa testata Daniela Stati, e anticipa: “Lo sposo come suo solito sarà molto british nel vestire. La sposa? sarà una sorpresa…”

Daniela Stati, 50enne di Avezzano, ex dipendente di Telespazio, è figlia d’arte: il padre Ezio Stati è stato assessore regionale e protagonista della vita politica abruzzese e marsicana per decenni, con una lunga carriera nella Democrazia cristiana, per poi passare in forza Italia.

E la futura e imminente sposa è stata a sua volta consigliere regionale e componente della Giunta di centrodestra di Gianni Chiodi, con la delega alla Protezione civile, e ancor prima assessore comunale di Avezzano.

E’ stata poi direttrice della clinica Ini di Canistro, in provincia dell’Aquila, per poi diventare consulente esterno per rapporti con gli enti pubblici della casa di cura Villa Letizia dell’Aquila. Oggi è consulente marketing del Cis, il Consorzio Italia sviluppo.

Altrettanto prestigiosa, ma di tutt’altro genere la carriera del suo futuro marito, Francesco Civitareale, 62enne originario di Vittorito, in provincia dell’Aquila.

Nella duplice veste di direttore d’orchestra e contrabbassista ha effettuato numerosissime tournée in Cina, Giappone, Francia, Svizzera, Spagna, Olanda, Belgio, Germania, Grecia e Italia, ottenendo sempre un ampio consenso di pubblico e critica.

Nel 2011 é stato nominato direttore della “Ecole de Musique des Lorraines”, è fondatore e presidente dell’associazione culturale “Il Suono in Movimento”, e da ben quatto anni é direttore artistico del “Masterclass in Italy”, stage internazionale di Musica, Canto e Danza.

Ora sta componendo per musica per orchestre di mandolini che lo vedranno impegnato a primavera in Giappone e in Autunno con la direzione anche di suoi pezzi in Francia e Germania.

Ha inciso diversi cd per moltissime case discografiche quali tra l’altro: Universal, Victor, Warner Music, Jade, Studio a Recordings e Dual.

Da qualche anno si dedica alla composizione e all’orchestrazione, spaziando dalla musica rinascimentale al pop rock. Le sue composizioni sono state eseguite e diffuse radiofonicamente in Giappone, Germania, Svizzera, Francia, Olanda e Spagna.

E’ anche un insegnante molto apprezzato per le sue capacità didattiche e per la sua maniera di trasmettere la passione per la musica, ed è regolarmente invitato in Francia, in Lussemburgo, in Germania e in Italia a tenere corsi di perfezionamento orchestrali, di contrabbasso e di musica da camera.