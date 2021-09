FIORI D’ARANCIO PER SARA MARCOZZI, LA CONSIGLIERA REGIONALE M5S SI E’ SPOSATA CON LUIGI COLALONGO

CHIETI – Fiori d’arancio per la consigliera regionale Sara Marcozzi, capogruppo M5S, che si è sposata sabato scorso con Luigi Colalongo, storico staffista.

I due sono diventati genitori lo scorso dicembre, quando è nata la piccola Elena.

Marcozzi, già candidata per due volte alla Presidenza della Regione, si è sposata lo scorso sabato a Miglianico (Chieti). Le nozze sono state celebrate dal sindaco Fabio Adezio.

Alla cerimonia erano presenti esponenti regionali e nazionali del Movimento, tra cui i parlamentari abruzzesi Gianluca Castaldi, Gianluca Vacca e Carmela Grippa, nonché Alessandro Greco, ex candidato presidente della Regione Molise. Tra gli assenti i consiglieri regionali Barbara Stella e Marco Cipolletti, ex M5s passato al gruppo misto, a ulteriore dimostrazione di una scissione all’interno del movimento. Presenti, tra gli altri, il caporgruppo Pd in Consiglio regionale, Silvio Paolucci, il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, FI.

“In queste ore io e Luigi stiamo ricevendo centinaia di messaggi di auguri, grazie a tutti! L’affetto che ci state dimostrando ci riempie il cuore di gioia – ha scritto Marcozzi su Facebook – La giornata di sabato è stata per noi speciale e sarà indimenticabile anche grazie a tutte le straordinarie persone che hanno contribuito a costruirla”.