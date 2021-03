FIPE L’AQUILA: OK PROTOCOLLO CON ASL 1 PER INCLUSIONE LAVORATIVA PERSONE CON DISABILITA’ PSICHICA

L’AQUILA – E’ stato siglato nei giorni scorsi tra Fipe-Confcommercio L’Aquila e la ASL1 di L’Aquila-Avezzano-Sulmona un importante Protocollo d’Intesa per l’attuazione di percorsi riabilitativi di terapia occupazionale finalizzati al recupero ed al consolidamento di abilità lavorative, relazionali e sociali a favore di persone con disabilità psichica denominati “Borse Lavoro per l’utenza psichiatrica” così come previsti dalla L.R. 94/2000.

In virtù di tale accordo le aziende di pubblico esercizio del comprensorio aquilano avranno la possibilità di accogliere nel loro contesto lavorativo utenti del Centro di Salute Mentale di L’Aquila, collocabili al lavoro e dei quali sia stata previamente verificata l’idoneità ad un percorso individuale stabilito dallo stesso CSM e mirato allo svolgimento di mansioni ed attività lavorative stabilite preliminarmente con le imprese interessate.

Il borsista potrà contare su una costante attività di sostegno da parte degli operatori del CSM accreditati presso l’azienda ospitante per qualsiasi necessità che si dovesse presentare durante il percorso e saranno gli stessi operatori del CSM ad occuparsi di monitorare lo svolgimento del programma, in accordo con l’azienda e nel rispetto delle necessità produttive ed operative della stessa.

La durata di ogni Borsa Lavoro è di 12 mesi, rinnovabile, con un impegno orario medio di 40 ore mensili articolate su 10 ore settimanali e non più di 5 ore giornaliere ed il sussidio da corrispondere al borsista oltre alle spese relative al programma di riabilitazione sono totalmente a carico della ASL.

L’attivazione della Borsa Lavoro non comporta instaurazione di rapporto lavorativo e non preclude all’impresa ospitante, qualora lo ritenga opportuno, la possibilità di attivare tirocini o stage aziendali o di mantenere quelli già in corso.

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Psichiatria Adulti della ASL (comprensiva di quattro Centri di Salute Mentale a L’Aquila, Avezzano, Sulmona e Castel di Sangro), Dr. Paolo Stratta, sta curando, unitamente al suo Staff, composto dagli Assistenti Sociali Dott.ssa Carmelina Sforza e Dott. Nicola Ferrandino e dalla Dirigente di Comunità Dott.ssa Rita Pappalepore, la fase iniziale della realizzazione delle Borse Lavoro nel Comprensorio Aquilano, con la disponibilità di 12 potenziali borsisti che attendono il loro inserimento.

Fipe-Confcommercio L’Aquila, di cui è presidente Daniele Stratta, ha risposto positivamente a questo progetto impegnandosi nella sua promozione, ritenendo che tali percorsi, di valenza al contempo formativa e di inserimento/reinserimento lavorativo, siano un valido strumento terapeutico e riabilitativo per molte persone che, a tale scopo, hanno bisogno di acquisire fiducia in se stesse e, soprattutto, di crescere dal punto di vista personale e professionale, sia attraverso l’apprendimento che tramite la socializzazione.

Fipe invita pertanto le aziende aquilane, interessate ad offrire il loro contributo a questa significativa esperienza di grande rilievo sociale, a rivolgersi, per ulteriori informazioni o per manifestare il proprio interesse, alla Segreteria di Fipe-Confcommercio L’Aquila, telefonicamente ai numeri 0862/ 413450/62952 oppure a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: info@confcommercioaq