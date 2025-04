PESCARA – Gianni Chiodi, 64 anni, commercialista, è il nuovo amministratore delegato della Fira, la finanziaria regionale.

L’ex presidente della Giunta regionale tra il 2008 e il 2014 verrà indicato dal consiglio di amministrazione all’assemblea dei soci che provvederà a ratificare la nomina.

La notizia, anticipata da AbruzzoWeb (Qui il link) è stata ufficializzata dal presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, nel corso di una conferenza stampa presso Fira Station, all’interno della Stazione Centrale di Pescara, alla presenza anche del presidente della Finanziaria regionale abruzzese, Giacomo D’Ignazio, e l’Ad uscente, Stefano Cianciotta, lo scorso febbraio nominato capo di Gabinetto del presidente.

Dal canto suo, il neo amministratore delegato della Fira ha ringraziato della fiducia accordatagli dal presidente Marsilio definendo l’indicazione fatta dal presidente stesso al CdA come “sbalorditiva e innovativa, perché per la prima volta nella storia di questa Regione ci si affida ad un ex presidente per la gestione di una società centrale nell’attività amministrativa della Regione”.

Marsilio ha definito Chiodi “un grande professionista che si mette a disposizione di una società in house della Regione che svolge un ruolo centrale e fondamentale per molte attività amministrative dell’ente. In chiave politica, non è un ritorno né tantomeno una riabilitazione- ha immediatamente chiarito Marsilio -, ma solo la consapevolezza da parte nostra di mettere nelle mani di un uomo competente gli affari correnti di una società importante”.

Per Marsilio la nomina di Chiodi “non è altro che la conferma di una linea di condotta della Giunta regionale che ha sempre scelto personaggi competenti alla guida di società in house. Così come di grande competenza e di spessore è stata la gestione uscente del professor Stefano Cianciotta, certificata dal fatto che la Fira si appresta a chiudere con un attivo di 1 milione di euro il bilancio 2024”.

“Tre anni fa quando abbiamo deciso la fusione Abruzzo Sviluppo-Fira – ha proseguito il presidente – non era affatto scontato che oggi avremmo avuto un attivo di bilancio e una società in salute, merito questo dell’attuale management e di Stefano Cianciotta che ha guidato questa macchina in un momento difficile”.

In una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, commenta: “A nome dell’intero gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, desidero rivolgere le più sentite congratulazioni a Gianni Chiodi per la sua nomina ad amministratore delegato della Fira. La sua comprovata esperienza e il suo straordinario impegno rappresentano una garanzia per il futuro della nostra regione. Siamo certi che, grazie alle sue competenze e alla sua visione, la Fira potrà affrontare con successo le sfide che l’attendono, contribuendo in modo significativo allo sviluppo dell’Abruzzo. Auguriamo a Gianni Chiodi un lavoro proficuo e ricco di soddisfazioni, certi che saprà ancora una volta mettere il suo talento al servizio della nostra comunità”.

Scrive il consigliere regionale e presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale, Paolo Gatti: “Apprezzo molto l’indicazione fatta dal presidente Marsilio con riferimento alla scelta dell’amministratore delegato della Fira e voglio esprimere le mie più sincere congratulazioni a Gianni Chiodi per la nomina: sono certo che saprà guidare la società con grande competenza e che saprà mettere a disposizione della Finanziaria regionale la sua grande esperienza amministrativa e professionale, essendo una delle massime espressioni abruzzesi in questo settore. A Gianni Chiodi, teramano, verso il quale mi lega un profondo rapporto di amicizia, auguro un buon lavoro”.