FIRA STATION, VISITA DELL’ASSESSORE QUARESIMALE: “REALTA’ DINAMICA E INNOVATIVA DA PROMUOVERE”

PESCARA – L’assessore alle Politiche del Lavoro della Regione Abruzzo Pietro Quaresimale, nella giornata di ieri, ha visitato il coworking Fira Station. Ad accoglierlo il presidente di Fira Giacomo D’Ignazio, che ha illustrato gli spazi disponibili e tutti i servizi offerti.

Fira Station, collocata all’interno della Stazione Ferroviaria di Pescara, è dotata di circa 60 postazioni che rispondono a differenti esigenze lavorative, ed offre servizi tecnologici all’avanguardia a giovani professionisti e piccole aziende.

“Ho scoperto una realtà dinamica e innovativa, che potrebbe offrire straordinarie opportunità alle imprese e ai professionisti – ha spiegato Quaresimale – La condivisione degli spazi non solo consente un abbattimento dei costi, ma permette la collaborazione tra vari profili lavorativi creando così anche un indotto occupazionale. Per questo, come assessore regionale alle politiche del lavoro, ho intenzione di incentivare la creazione di coworking e di concedere anche supporti economici per tutti coloro che vogliono avviare un’attività e non hanno strumenti economici adeguati”.

“Il coworking Fira Station rappresenta un nuovo modello di lavoro che consente a professionisti, piccole imprese e associazioni di condividere non solo spazi, ma idee e progetti, al fine di creare opportunità di business e di crescita professionale – ha aggiunto il presidente Fira D’Ignazio – La Finanziaria Regionale Abruzzese collaborerà con la Regione Abruzzo e con l’assessore Quaresimale per favorire la nascita di un ecosistema regionale, in grado di offrire nuove forme di sostegno al mondo del lavoro a beneficio dell’economia e dell’occupazione”.

Download in PDF©