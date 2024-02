FIRMA ACCORDO FONDI SVILUPPO E COESIONE: BIONDI, “GIORNATA STORICA PER L’AQUILA”

L’AQUILA – “Per la città dell’Aquila è stato un privilegio aver ospitato la firma di un accordo storico che destina all’Abruzzo mezzo miliardo in più rispetto alla precedente programmazione, che riconosce la centralità del capoluogo regionale e attribuisce massima attenzione alle aree interne”.

Questo il commento del sindaco del capoluogo, Pierluigi Biondi, all’esito della sottoscrizione del documento di programmazione avvenuta all’Aquila nel primo pomeriggio.

“Ringrazio il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il governatore Marco Marsilio, per il sostegno cristallizzato con la sottoscrizione del patto, alla presenza del ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto. Così come ringrazio il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e il coordinatore della Struttura di Missione per il sisma 2009, Mario Fiorentino, per il finanziamento di 5milioni di euro necessari al completamento del nostro teatro comunale”.

“Il premier, a cui ho consegnato uno specifico dossier, ha, infine, incontrato i dipendenti Tecnocall che oggi sono stati presenti per esprimere preoccupazione sul loro futuro lavorativo. L’attenzione è massima”, conclude il sindaco.