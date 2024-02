L’AQUILA – “Sono contenta di tornare all’Aquila, territorio a cui sono tanto legata e dove sono stata eletta. Sono felice e ci tenevo tanto ad essere qui, anche se non nascondo che aver fatto Roma-Tokyo in 72 ore mi ha un po’ provata, forse divento troppo vecchia per fare queste cose”.

Così il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, arrivata all’Aquila alle 15.30 per la firma sui fondi di Sviluppo e Coesione con la Regione Abruzzo, della programmazione 2021-2027, con l’Abruzzo beneficiario di 1,2 miliardi di euro, a valere sul budget nazionale complessivo di 32 miliardi. Il presidente Meloni siglerà il documento sui fondi di Sviluppo con il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ricandidato alle elezioni regionali in programma il 10 marzo.

Presenti, tra gli altri, il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR Raffaele Fitto, i parlamentari abruzzesi, i sottosegretari Luigi D’Eramo e Fausta Bergamotto, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.

Il documento sarà siglato nell’ambito dell’incontro su “Accordo di Sviluppo e Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Abruzzo” in corso di svolgimento alla presenza di tutti i sindaci abruzzesi all’Auditorium del Parco.

Con l’accordo di coesione di oggi “noi assegniamo all’Abruzzo 1,257 miliardi di euro e dei nuovi accordi siglati -9 finora- questa è la quota più alta assegnata. Sono risorse importanti che vengono destinate al finanziamento di quai 200 progetti”.

In discussione la linea ferroviaria Pescara – Roma. Presenti i vertici di RFI.

A tal proposito la premier ha detto: “Voglio annunciare che” il raddoppio della linea ferroviaria “Roma-Pescara si farà, che grazie al lavoro dei ministri Salvini e Fitto il governo ha individuato

tutte le risorse che servono a valere sui fondi di coesione, compresi i 100 milioni del 2023, e nei prossimi giorni il Cipess sarà convocato” per le delibere.

Il presidente Meloni prima di entrare all’Auditorium è andata a parlare a un gruppo di lavoratori in protesta della Tecnocall dell’Aquila, 100 dipendenti circa in cassa integrazione straordinaria che per mancato rispetto della clausola sociale, rischiano di perdere il posto di lavoro.

Sullo sfondo la protesta dei trattori. Dino Rossi, del Cospo Abruzzo, ha lasciato il sit-in per raggiungere a piedi l’Auditorium del parco. L’uomo, colonna portante della protesta dei trattori in Abruzzo, si è confrontato con il capo ufficio stampa di Palazzo Chigi, Fabrizio Alfano, e con il vice segretario generale Marco Villani, a cui ha avanzato le richieste degli agricoltori, lasciando loro un documento dove le ragioni della protesta sono nero su bianco.

Il premier ha spiegato che, con la rinegoziazione del Pnrr “abbiamo liberato 3 miliardi di euro per le aziende agricole, perché da molto prima che ci fossero le manifestazioni e si scendesse in piazza questo governo ha difeso il comparto agricolo da alcune scelte troppo ideologiche che rischiavano di perseguire la transizione verde rischiando di produrre una diversificazione industriale”.

“Vale la pena ricordare quanto fatto sul Pnrr, i tanti warning fatti sulla capacità di spesa dell’Italia sul più grande piano d’Europa che spettava al nostro Paese, che sono caduti nel vuoto. Quante volte siamo stati

accusati di voler far perdere risorse all’Italia, ma i fatti parlano chiaro e dicono altro. Anche sulla necessità che il Pnrr venisse rinegoziato, è stato descritto come qualcosa di pericolosissimo ma per noi era doveroso farlo perché il piano precedente” era stato costruito “in un contesto diverso da questo e noi siamo sempre stati convinti che andasse adeguato”.

Marsilio ha spiegato: “Le risorse che investiremo riguarderanno quattro grandi settori: l’ambiente avrà il 35% dei finanziamenti, i trasporti e le infrastrutture il 27%, la

riqualificazione urbana il 17% e la cultura il 7%”.

“Il mare non può essere un nemico, in tempi di cambiamenti climatici rischia di esserlo con l’erosione della costa che mette a rischio gran parte dell’economia turistica del territorio. Oltre in tema di sicurezza oggettiva in alcuni punti l’erosione della costa arriva a lambire e ad intaccare le strade litoranee con situazioni di evidente pericolo. Investiamo sull’evasione della costa 75 milioni in tutti i comuni, interventi previsti in tutti i comuni costieri dei 140 km della costa abruzzese. Ricordo che nei 5 anni che ci hanno preceduto furono investiti su questo tema solo 5 milioni. Noi con fondi propri di bilancio ne abbiamo investito in questi 5 anni 35 mln, con questo accordo di coesione raddoppiamo questo investimento per cercare di dare una risposta non dico definitiva, ma sicuramente mettiamo in cantiere per i prossimi 5 anni quello che realisticamente siamo in gradi di appaltare e realizzare”.

Tra le altre cose Marsilio ha annunciato: “Il ministro Gennaro Sangiuliano, insieme al capo della struttura tecnica di missione, hanno individuato le risorse mancanti, i cinque milioni che servono per completare i lavori del teatro Stabile d’Abruzzo e restituire alla città un luogo degno e ricco di storia. Questa è una giornata davvero emozionante e importante – ha rimarcato il presidente abruzzese, snocciolando diversi dei progetti finanziati grazie alla firma del patto – perché quello che firmiamo oggi è un impegno che segnerà il prossimo decennio dell’Abruzzo: noi abbiamo la responsabilità di spendere bene queste risorse per cambiare il volto della nostra terra”.