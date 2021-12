FIRMATO ACCORDO QUADRO “AREA INTERNA ALTO ATERNO – GRAN SASSO LAGA”: 7,6 MLN PER SVILUPPO ECONOMICO

MONTORIO AL VOMANO – Tutti i sottoscrittori hanno firmato l’Accordo di Programma Quadro “Area Interna Alto Aterno – Gran Sasso Laga”.

Con la firma dell’ottavo sottoscrittore si è concluso l’iter di approvazione e si passa alla fase di attuazione nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne.

Ad annunciarlo è Fabio Altitonante, sindaco di Montorio al Vomano, Comune capofila dell’Area: “Ringraziamo Regione Abruzzo, il presidente Marco Marsilio e l’assessore Guido Liris, con delega per le Aree Interne, i Ministeri coinvolti e l’Agenzia per la Coesione per lo straordinario lavoro e per il supporto che hanno dato ai nostri Comuni. Quello di oggi è un grande risultato, con finanziamenti importanti, circa 7,6 milioni di euro, su istruzione, salute, mobilità, sviluppo locale e associazionismo”.

“In particolare, negli ultimi mesi ci siamo impegnati, con successo, per aggiornare le schede di intervento, così da renderle più rispondenti alle mutate esigenze di sviluppo dell’intera Area, anche alla luce di quello che ci ha insegnato l’esperienza Covid. Di grande rilevanza è la creazione di un centro radiologico a Montorio finanziato con circa 1,2 milioni di euro, che diventerà un punto di riferimento per tutti i Comuni della montagna, potenziando il DSB con nuove strumentazioni fondamentali per la prevenzione e le diagnosi precoci. Sulla scuola abbiamo introdotto una sperimentazione di percorsi per alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). Ci saranno poi fondi importanti per il sostegno al turismo e alla promozione del nostro territorio”. chiosa Altitonante.