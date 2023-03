FIRMATO CONTRATTO DI FORESTAZIONE URBANA: PROVINCIA DI TERAMO COORDINERA’ SETTE COMUNI COSTIERI

TERAMO – Nella giornata di ieri la firma del primo documento di intenti che sancisce l’avvio del processo del “Contratto Interregionale di Forestazione Urbana della città costiera del Medio Adriatico – Abruzzo e Marche” (che sarà poi sottoscritto ad ottobre 2023). Il Contratto di Forestazione Urbana è uno degli strumenti di governance promossi nell’ambito del progetto europeo Life+ A GreeNet mirato alla promozione di infrastrutture verdi urbane e di strumenti per l’adattamento ai cambiamenti climatici nelle città del litorale adriatico. Tra le pubbliche amministrazioni che hanno partecipato alla sottoscrizione del documento la Regione Abruzzo (capofila), il Comune di San Benedetto del Tronto (capofila) e molti comuni della costa abruzzese e marchigiana.

Per la Provincia di Teramo, che supporterà e coordinerà i 7 comuni costieri, erano presenti il consigliere delegato Mauro Scarpantonio ed il responsabile del servizio Urbanistica e Pianificazione Territoriale Giuliano Di Flavio.

“I risultati della fase di analisi delle aree vedi del territorio medio-adriatico, sono propedeutici per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici provinciali e comunali, dove il “verde utile” entrerà a far parte delle strategie di pianificazione e progettazione degli Enti Locali. Raggiungeremo, così, una maggiore consapevolezza che il verde ben progettato aiuta le nostre città ad essere più attraenti, più salutari e più adatte a combattere i fenomeni climatici estremi”, dichiara il consigliere Scarpantonio, “Il progetto ha l’obiettivo di rendere le città della costa del Medio Adriatico più resilienti al cambiamento climatico attraverso vari interventi: il recupero dei suoli, la piantumazione di foreste e aree verdi, soluzioni flessibili (verde verticale, verde in copertura, dispositivi verdi, ecc.) e favorendo la concreta realizzazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima”.