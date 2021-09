FISCO, BELLACHIOMA (LEGA): “CHIAREZZA SU SISMA BONUS”

L’AQUILA – ” Faremo presto chiarezza sul sisma bonus. Presentero’ un emendamento al primo provvedimento utile o, se del caso, alla legge di Bilancio, per sgombrare una volta per tutte il campo dagli equivoci generati dalle risposte agli interpelli da parte dell’Agenzia delle Entrate sulle tempistiche per la presentazione delle asseverazioni. Una confusione dannosa che ha gia’ ostacolato e impedito la prosecuzione di molte pratiche. Chiariremo definitivamente che sono da considerare tempestive le asseverazioni al sisma bonus depositate prima dell’inizio dei lavori ed anche nel caso di procedure autorizzatorie presentate presso lo sportello comunale prima del 16 gennaio 2020″.

Così il deputato della Lega Giuseppe Bellachioma, segretario della Commissione Bilancio della Camera.