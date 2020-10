FISCO, PEZZOPANE (PD): “BENE GOVERNO SU RINVIO CARTELLE ESATTORIALI, SALVINI NON SOSPENDE FAKE NEWS”

L’AQUILA “Bene la proroga del governo sul blocco temporaneo fino al 31 dicembre delle 9 milioni di cartelle esattoriali. Vista la difficile situazione che stanno affrontando i contribuenti in difficoltà, il governo non aveva alcuna intenzione di esigere i pagamenti ed ha prorogato la sospensione per proteggere le fasce più deboli della popolazione.

Lo dice Stefania Pezzopane, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

“Ringrazio anche il leader della Lega Matteo Salvini per l’impegno profuso suo social intestandosi questo risultato. Tuttavia, se Salvini arriva a rivendicare il blocco temporaneo delle cartelle vuol dire che è davvero in difficoltà ed è costretto ad inventare l’ennesima fakenews per arginare la costante caduta di consensi. Per non intaccare ulteriormente la sua credibilità, la prossima volta sarebbe meglio sospendesse la produzione di fakenews e si intestasse un risultato che porti davvero il suo contribuito”.

Download in PDF©