FISCO: TESTA (FDI), “DA GOVERNO MISURE STRUTTURALI E A FAVORE DI LAVORATORI E IMPRESE”

ROMA – “Quando si parla di fisco e di finanza pubblica spesso ci si trova di fronte a misure di carattere estemporaneo. Al contrario, il taglio del cuneo fiscale, voluto dal Governo Meloni, è finalmente diventato strutturale e questo è un risultato concreto per lavoratori e imprese”.

Così, in una nota, il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, che oggi ha partecipato all’XI meeting delle Professioni organizzato da Ancot e Aepi sulle novità fiscali per il 2026.

“Abbiamo, inoltre, ridotto l’aliquota per i redditi medi, premiando chi sostiene davvero il Paese pagando le tasse con regolarità. Le nostre aziende stanno beneficiando di misure come ZES, Nuova Sabatini e libero ammortamento, che spingono investimenti e competitività. Anche la pace fiscale non è un regalo ai furbi, ma un aiuto a chi ha dichiarato tutto e si è trovato in difficoltà. Ora serve continuare su questa strada, con coraggio e spirito riformatore, ascoltando i bisogni reali dei territori e delle professioni”, conclude.