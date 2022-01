FISTEL CISL ABRUZZO E MOLISE, ANTONIO DE SIMONE E’ IL NUOVO SEGRETARIO

L’AQUILA – Il congresso interregionale Fistel Cisl Abruzzo Molise ha eletto la nuova Segreteria Interregionale. Il neo segretario generale è Antonio De Simone in questo mandato verrà accompaganto dalla segretaria generale aggiunta Antonietta Santavenere, e dai componenti di segreteria: Salvatore Pizzuto e Pierpaolo Rotili.

“Le lavoratrici e i lavoratori dei settori dell’informazione, dello spettacolo e delle telecomunicazioni, iscritti alla Fistel Cisl confermano in tal modo la piena fiducia nelle capacità professionali ed umane dei propri dirigenti sindacali. I settori curati dalla Fistel Cisl hanno rilevanza strategica, – afferma De Simone nel suo primo intervento da segretario generale -, per la crescita e lo sviluppo del nostro paese, dell’Abruzzo e del Molise, settori come le Tlc, Call Center , Spettacolo Cultura editoria ed il Settore dell’ industria cartai e cartotecnica”.

“Siamo pronti come Fistel Cisl, – continua De Simone-, insieme al nuovo gruppo dirigente ad affrontare le nuove sfide tipiche del delicato periodo che si stanno vivendo sia sotto l’aspetto sociale che lavorativo”.

Nell’esprimere gratitudine pe il consenso ottenuto insieme alla segretaria, il neo segretario generale della Fistel Cisl Abruzzo Molise ha ricordato come quella della pandemia ha portato con un forte ridimensionato del settore poligrafico e una trasformazione delle telecomunicazioni. È cambiato il modo di organizzare il lavoro. Ci impegneremo con rinnovata passione e responsabilità per tutelare le condizioni di lavoro nei diversi settori che rappresentiamo”, -ha concluso De Simone”