FITOSANITARI, D’ERAMO: “CON VOTO PARLAMENTO UE BUONSENSO PREVALE SU IDEOLOGIA”

ROMA – “Dal Parlamento Ue un voto che fa prevalere il buonsenso sulle prese di posizione meramente ideologiche”.

È quanto afferma in una nota il sottosegretario all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, l’aquilano Luigi D’Eramo, commentando il voto della plenaria di Strasburgo sul regolamento sui prodotti fitosanitari.

“Pur condividendo la necessità di perseguire una sempre maggiore sostenibilità, abbiamo più volte ribadito come gli obiettivi da raggiungere debbano essere realistici, diversamente – continua il sottosegretario- si rischiano ripercussioni sulla capacità produttiva del settore primario con la conseguenza di dover aumentare le importazioni da paesi extra Ue che non rispettano i nostri stessi standard e regole in fatto di tutela ambientale, sicurezza alimentare e rispetto dei diritti del lavoro”.

“Quello di oggi è un passaggio positivo anche per la tutela di filiere simbolo del Made in Italy che sarebbero state penalizzate. Continuiamo a puntare sulla ricerca, sull’innovazione e sul rafforzamento del settore biologico per avere un agroalimentare sempre più competitivo e sostenibile”, conclude D’Eramo.