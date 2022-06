FITTO A L’AQUILA, BIONDI: “SOSTEGNI AD AZIENDE PER SVILUPPO E NUOVA OCCUPAZIONE”

L’AQUILA – “Dobbiamo mettere le nostre aziende in condizione di assumere e beneficiare di agevolazioni in forma continuativa, altrimenti si rischia di vanificare gli sforzi che abbiamo fatto finora”.

È quanto ha dichiarato il ricandidato sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, in occasione dell’incontro su progetti e iniziative di sostegno alle imprese, che si è svolto questa mattina nel Comitato elettorale di Piazza Duomo, con Raffaele Fitto, copresidente del gruppo Ecr-Fdi al Parlamento europeo. All’evento hanno preso parte anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l’assessore regionale al Bilancio, Guido Liris e il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi.

“Lavoro e sostegno alle imprese sono temi su cui abbiamo avuto grandissima attenzione, che promuoviamo come amministrazione comunale, in Regione e in Europa – ha detto il candidato alla guida della coalizione del centrodestra – Raffaele Fitto insieme a Fratelli d’Italia ha iniziato una battaglia importante per rendere strutturale la decontribuzione per le regioni del Mezzogiorno tra cui l’Abruzzo e, di conseguenza, la città dell’Aquila. L’altro fronte aperto è quello per chiedere all’Ue una proroga del Temporary Framework, ovvero l’innalzamento della soglia del de minimis degli importi concedibili come agevolazioni senza preventiva notifica alla Ue come aiuti di Stato, fino a 2,8 milioni di euro”.

“Mai come oggi la regione ha potuto godere di risorse così importanti, tra Pnrr, Fondo complementare, Fesr e Fse: programmi che dovranno poi essere declinati in progetti concreti. Per consentire a chi fa impresa di poter mantenere gli attuali livelli occupazionali o procedere con investimenti per sviluppo e nuovi posti di lavoro va garantito il massimo sostegno”.

“Questa è la cifra stilistica della nostra campagna elettorale: abbiamo chiamato rappresentanti e leader nazionali della coalizione a parlare di cose concrete con la città. E in questi anni con Raffaele Fitto ci siamo confrontati a lungo: dalla questione delle tasse sospese a seguito del sisma sino all’audizione presso la Commissione di sviluppo regionale, dove L’Aquila è stata chiamata perché rappresentativa di un modello di ricostruzione e rilancio in ambito nazionale e internazionale”.

“Ringrazio l’onorevole Fitto perché non ha mai fatto mancare il suo sostegno non solo per l’importante ruolo che ricopre in Europa ma anche per la sua presenza fisica in questa città, a testimonianza di un affetto e un legame che prescindono dall’appartenenza politica”.