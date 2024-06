“FIUME FORO DI NUOVO A SECCO, FERMARE LE CAPTAZIONI”: LA DENUNCIA DEL WWF

CHIETI – La documentazione fotografica presentata dal WWF Abruzzo parla molto chiaro: il fiume Foro nei pressi della località Calcara di Bucchianico non esiste più. Resta il letto completamente asciutto, se non per qualche piccola pozza superstite, privo di acqua e privo di vita.

Il WWF Abruzzo nei giorni scorsi ha inviato una segnalazione alla Prefettura di Chieti e ai Comandi dei Carabinieri Forestali del territorio chiedendo “un intervento immediato finalizzato a constatare l’accaduto, le cause che hanno compromesso l’ecosistema fluviale, l’eventuale sussistenza di reati in merito al danno ambientale e al mancato rispetto del deflusso minimo vitale”.

Non è la prima volta che questa situazione si presenta, già nel 2021, grazie a una denuncia delle Guardie Volontarie, il WWF Abruzzo aveva denunciato la messa in secca del fiume Foro e la presenza di alcuni sistemi di captazione delle acque più a monte, nel comune di Pretoro.

“Una situazione che non è più tollerabile e per la quale l’Associazione Ambientalista richiede un intervento immediato che accerti le responsabilità dell’accaduto e garantisca il rispristino della funzionalità dell’ecosistema fluviale”, si legge nella nota.

“Certo è, che ormai da giorni, il letto del fiume Foro in località Calcara di Bucchianico è in secca, nessun scorrimento d’acqua è presente, nemmeno un minimo rivolo! – constata Filomena Ricci, delegata del WWF Abruzzo – La continuità ambientale del fiume è completamente azzerata come lo sono le connessioni ecosistemiche che lo rendono vivo: il fiume non è solo acqua che scorre su un letto di sedimenti, ma è presenza di piante e animali, come i piccoli invertebrati che vivono tra i sassi oltre che tutta l’ittiofauna, che sono fortemente legati alla presenza di acqua e in assenza di essa, soprattutto per periodi così prolungati, la loro sopravvivenza è fortemente a rischio.”