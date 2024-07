GIULIANOVA – “Una crescente moria di pesci e crostacei, mucillagine ed un odore nauseabondo”.

L’allrme è scattato negli ultimi giorni e per questo domani mattina, martedì 23 luglio, alle 8:30, il consigliere regionale Pd e presidente della Commissione Vigilanza in Consiglio regionale Sandro Mariani si recherà presso la foce del fiume Salinello per svolgere un sopralluogo e controllare la situazione in cui versa l’area.