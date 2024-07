FIUME SALINELLO: MARIANI, “IL CASO IN COMMISSIONE VIGILANZA”

GIULIANOVA – “L’obiettivo primario è capire cosa ha causato questa spiacevole situazione ed avviare una pronta azione di verifica e di analisi che possa fornire le giuste rassicurazioni alla cittadinanza. Al rientro dalle ferie di agosto convocherò un’apposita Commissione Vigilanza che vedrà la partecipazione di Genio Civile, Arta, Guardia Costiera e di tutti gli attori istituzionali coinvolti nella gestione dell’asta fluviale e della sua foce per far sì che ci sia un focus su questa anomala situazione che interessa il Salinello e permetta di trovare una serie di possibili situazioni per quanto concerne la manutenzione ordinaria della foce stessa”.

Così, in una nota, il presidente della Commissione Vigilanza in Consiglio regionale Sandro Mariani, del Pd, che questa mattina ha tenuto un sopralluogo presso la foce del fiume Salinello tra Giulianova e Tortoreto, a cui ha preso parte anche il presidente del Comitato “Giulianova Zona nord” Antonio Macera che per primo ha denunciato la situazione, per toccare con mano quanto sta accadendo e comprendere quali siano le cause della costante moria di pesci e crostacei, della presenza di mucillagine e del cattivo odore che ha pervaso l’intera area.

“Non possiamo continuare a vantarci di avere delle belle spiagge ed un mare premiato dalla Bandiera Blu lungo tutta la costa teramana se poi non siamo in grado di monitorare lo stato di salute dei nostri fiumi garantendo, assieme al controllo, anche la giusta manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Su questa vicenda sono intenzionato ad andare a fondo perché i cittadini teramani meritano, come ho già ribadito, risposte celeri ed esaustive e non le solite promesse”, conclude Mariani.