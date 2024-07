FIUME SALINELLO “STAGNO PUTRESCENTE”: D’ANNUNTIIS, “GIA’ PRONTI 1,2 MILIONI PER LAVORI”

TERAMO – “Ringrazio il consigliere Mariani per il sopralluogo fatto sul fiume Salinello e sull’intenzione di convocare per settembre una commissione vigilanza dedicata, al fine di conoscere l’attività espletata dalla giunta regionale. Questo è il modo giusto per fare una opposizione costruttiva, a differenza di quella urlata e propagandistica preferita da altri solo per interessi di parte. Nel frattempo comunico al consigliere Mariani e a tutti i cittadini che sono già stati impegnati per lavori sul Salinello 1.200.000,00 euro”.

Lo afferma l’assessore regionale Umberto D’Annuntiis in replica al consigliere regionale del Pd Sandro Mariani.

LA NOTA DI D’ANNUNTIIS

Con la legge 145/2018 è stato previsto l’intervento con opere di decespugliamento aree in prossimità della foce per un importo di € 100.000,00.

Il contratto fra le parti è stato sottoscritto in data 17/06/2024, subito dopo il perfezionamento dell’impegno di spesa.

L’avvio immediato dei lavori è stato impedito fino al 1° luglio dal periodo di tutela della fauna in nidificazione e successivamente, trattandosi di lavori da eseguire in prossimità della foce in pieno svolgimento la stagione balneare e considerato che i lavori da eseguire avrebbero di conseguenza dato intorbidimento alle acque con possibili riflessi negativi sulla balneazione nelle aree di spiaggia prossime al fiume, si è inteso procedere ad effettuare la consegna a fine stagione balneare, con decorrenza 16 settembre 2024 e scadenza 15 novembre 2024.

Per quanto riguarda il secondo intervento, nell’ambito del Programma Casa Italia, per un importo di 1.100.000,00, euro e’ stata realizzata la progettazione di fattibilità tecnico economica per l’acquisizione dei pareri/nulla osta previsti dalla normativa vigente.

C’è quindi massima attenzione da parte di questa Giunta Regionale sul Salinello così come sugli altri corsi d’acqua regionali.

Sarebbe utile, eventualmente, anche un approfondimento sulla pianificazione urbanistica fatta in passato dal comune in quell’area.