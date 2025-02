FIUME TORDINO: NUOVO STUDIO SULLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA, AGGIORNATE LE MAPPE

TERAMO – Sono state aggiornate le mappe di pericolosità idraulica relative al fiume Tordino, in provincia di Teramo, da parte dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale (Aubac).

Si tratta di un aggiornamento che rientra nell’ambito delle attività istituzionali di Aubac volte alla pianificazione territoriale e alla mitigazione del rischio idraulico, formalizzato attraverso i decreti segretariali numeri 5 e 33 del gennaio 2025. La riperimetrazione riguarda il tratto compreso tra il ponte della strada provinciale 47, nei pressi della frazione di Fiume (Comune di Rocca Santa Maria), e la foce, coinvolgendo i Comuni di Rocca Santa Maria, Cortino, Torricella Sicura, Teramo, Canzano, Bellante, Castellalto, Mosciano Sant’Angelo, Notaresco, Giulianova e Roseto degli Abruzzi.

Oltre a rappresentare l’attuale assetto idraulico e a individuare le criticità esistenti, lo studio ha fornito importanti indicazioni tecniche per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio e per lo sviluppo territoriale. L’iniziativa si inserisce in un più ampio processo di revisione del quadro conoscitivo delle zone a rischio idraulico, con l’obiettivo di implementare misure efficaci per la prevenzione, la mitigazione e l’adattamento ai rischi, garantendo la sicurezza dei cittadini, la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile del territorio distrettuale.

Gli studi condotti da Aubac hanno incluso rilievi a terra e rilievi Lidar ad alta risoluzione, permettendo la creazione di un modello morfologico dettagliato e aggiornato del territorio. Sono stati inoltre aggiornati i dati idrologici delle aree interessate ed elaborati modelli idraulici avanzati per una valutazione accurata delle dinamiche fluviali.