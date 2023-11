FLASH MOB DAVANTI ALLA PREFETTURA AQUILANA A SOSTEGNO DELLA CAUSA PALESTINESE

L’AQUILA – Una cinquantina di studenti e studentesse hanno manifestato all’Aquila. Un corteo non molto numeroso, ma compatto, ben determinato e dichiaratamente antifascista e antisessista, che si è fermato davanti alla prefettura “per denunciare la responsabilità del nero governo Meloni nel genocidio del popolo palestinese”.

Poco prima sono stati distribuiti volantini contenenti da un lato i nomi dei palestinesi assassinati dallo stato t di Israele, dal 7 al 26 ottobre, dall’altro il comunicato dei giovani palestinesi d’Italia. Davanti la Prefettura è stata fatta una flashmob, durante la quale è stato letto l’appello dei giovani palestinesi.

Sette compagne e compagni hanno indossato le maschere di Meloni, Crosetto, Ursula von der Leyen, Biden, Jens Stoltenberg (segretario generale della Nato), Netanyahu, Herzi Halevi (capo di stato maggiore dell’esercito israeliano). Con le mani sporche di vernice rossa hanno aspettato che un’altra compagna finisse di leggere l’appello per poi buttare le foto di questi criminali per terra, insanguinandole e gettandole nella pattumiera, mentre al loro posto è stato scritto “FREE PALESTINE” e si è cercato di accendere una candela per onorare e salutare le/i martiri palestinesi. Dopo un minuto di silenzio sono stati intonati slogans e dopo alcuni interventi il corteo è ripartito fino alla sede della Regione