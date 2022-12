FLC CGIL CHIETI: ANTONIO LAGATTA ELETTO NUOVO SEGRETARIO

LANCIANO – Antonio Lagatta eletto all’unanimità segretario provinciale della Flc Cgil Chieti.

È quanto deciso nel corso del V Congresso che si è tenuto oggi presso Villa Medici, a Lanciano.

Lagatta, docente di matematica e fisica presso un istituto superiore di Vasto, componente dell’Assemblea generale della FLC nazionale, “da anni partecipa all’attività sindacale della FLC CGIL Chieti, ed è particolarmente impegnato sul versante professionale e su quello della consulenza individuale”, si legge in una nota.

Su proposta del segretario generale è stata anche eletta la segreteria della FLC CGIL Chieti con la conferma di Amerigo Orlando e con l’ingresso di Cinzia Caniglia.

I delegati, si legge nella nota, “hanno analizzato la situazione politico-sindacale e le ricadute sul sistema pubblico d’istruzione. Sono intervenuti, tra gli altri, il coordinatore della FLC CGIL Abruzzo Molise Pino La Fratta e Raffaele Miglietta, della FLC CGIL Nazionale i quali hanno rimarcato l’importanza dell’impegno sindacale per dare risposte alle tante emergenze che la scuola pubblica sta vivendo”.

“La discussione ha riguardato anche la contrarietà alle politiche governative che con la legge di bilancio certificano le diseguaglianze sociali, strizzano l’occhio agli evasori e non investono nel sistema pubblico d’istruzione. Anzi lo penalizzano fortemente in quanto non mettono risorse per il rinnovo contrattuale e intervengono pesantemente sul dimensionamento scolastico, riducendo drasticamente il numero di istituzioni autonome. Successivamente si è provveduto a rinnovare gli organismi dirigenti della FLC CGIL Chieti con il nuovo direttivo e la nuova segreteria”.