FLOP NAZIONALE CALCIO: BALDINI SENZA FRENI, “GENERAZIONE CHE NON SA PIU’ COS’E’ IL TRICOLORE”

“Se l’Italia ha perso 3-0 contro la Norvegia il problema non è Spalletti, il problema è che creano una generazione di persone che non sanno più cos’è la bandiera italiana, cosa vuol dire indossare la maglia azzurra. La Nazionale vera è quella dell’82”.

Un fiume in piena, e dichiarazioni diventate virali su fb, quelle di Silvio Baldini, tecnico del Pescara, subito dopo aver battuto ai rigori la Ternana nel playoff e aver riportato gli abruzzesi in Serie B. Baldini intervistato a bordo campo ha puntato il dito contro la nazionale italiana, che dopo l’imbarazzante batosta contro la Norvegia, rischia ora, per la terza volta consecutiva, di non qualificarsi ai mondiali di calcio. Poche ore fa è arrivato l’esonero del ct Luciano Spalletti, come gli ha comunicato il presidente della Figc, l’abruzzese Gabriele Gravina, anche lui nel ciclone, oggetto di feroci attacchi, che però di dimettersi lui non ci pensa nemmeno.

Baldini si è messo ad elencare tutta la formazione dell’Italia campione del Mondo dell’82. Ma la regia della Rai reclamava la linea al giornalista in campo. Lui ha cercato di farlo capire a Baldini, che non ha sentito ragioni: “Non me ne frega, quelli sono stati eroi. Quello era il calcio, quelle erano persone. Se i nostri dirigenti non capiscono queste cose andranno sempre avanti i lestofanti”.

